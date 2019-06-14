Новое кладбище официально появилось в Ростове

«Постановляю создать муниципальное место погребения „Ростовское“, которое принадлежит городу», — говорится в документе. Отмечается, что контроль за выполнением этого решения возложили на заместителя главы администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству.
В данный момент постановление находится на стадии общественного обсуждения, которая продлится примерно две недели. Добавим, что в Мясниковском районе завершается строительство нового кладбища, сроки ввода которого неоднократно переносили. Это происходило из-за допущенных подрядчиком нарушений.
Заказчик передал в суд иск с подрядчику «ДРСУ Юга», чтобы взыскать неустойку. Требуемая сумма составила 75 миллионов рублей.