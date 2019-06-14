Новое кладбище официально появилось в Ростове

В данный момент постановление находится на стадии общественного обсуждения, которая продлится примерно две недели. Добавим, что в Мясниковском районе завершается строительство нового кладбища, сроки ввода которого неоднократно переносили. Это происходило из-за допущенных подрядчиком нарушений.