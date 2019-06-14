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Posted 14 июня 2019, 10:16

Published 14 июня 2019, 10:16

Modified 11 сентября 2022, 09:26

Updated 11 сентября 2022, 09:26

Пассажирка пострадала в ДТП с маршрутным автобусом № 71 в Ростове

14 июня 2019, 10:16
В Ростове-на-Дону в пятницу столкнулись автобус и легковушка, пострадал один человек, сообщили в городской администрации.

На дороге произошло столкновение автобуса большой вместимости и легкового автомобиля. Травмы получила пассажирка общественного транспорта, ее доставили в больницу.

На место происшествия выехали представители транспортной компании, департамента транспорта и медики. Также аварией занимаются сотрудники ГИБДД.

Известно, что автобус курсировал по маршруту № 71.

Ранее в Новочеркасске пьяный водитель «ВАЗ-2114» на Харьковском шоссе сбил женщину. После совершения ДТП водитель скрылся, затем он вернулся на место аварии. Пострадавшая доставлена в больницу с различными травмами.

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