Пассажирка пострадала в ДТП с маршрутным автобусом № 71 в Ростове

В Ростове-на-Дону в пятницу столкнулись автобус и легковушка, пострадал один человек, сообщили в городской администрации.

На дороге произошло столкновение автобуса большой вместимости и легкового автомобиля. Травмы получила пассажирка общественного транспорта, ее доставили в больницу. На место происшествия выехали представители транспортной компании, департамента транспорта и медики. Также аварией занимаются сотрудники ГИБДД. Известно, что автобус курсировал по маршруту № 71. Ранее в Новочеркасске пьяный водитель «ВАЗ-2114» на Харьковском шоссе сбил женщину. После совершения ДТП водитель скрылся, затем он вернулся на место аварии. Пострадавшая доставлена в больницу с различными травмами. Материалы по теме Трое погибли в результате ДТП с пешеходом, мотоциклом и авто в Ялте Известный мотоблогер погиб в ДТП