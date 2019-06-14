Почти 2 млн руб потратят донские приставы на отправку писем

Закупка будет производиться у единственного поставщика, который окажет услуги почтовой связи, связанной с письменной корреспонденцией. Стоимость контракта составит 1,9 миллиона рублей.
Заказчиком станет «Почта России», стоимость пересылки простого письма составит 22 рубля, заказного — 41 рубль. Это тарифы без НДС.
Отмечается, что обе стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации. Деньги должны быть освоены в течение 2019 года.
Ранее в регионе Центр безопасности дорожного движения объявил закупку, в рамках которой будет потрачено 15 миллионов рублей на рассылку писем со штрафами.