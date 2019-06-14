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Почти 2 млн руб потратят донские приставы на отправку писем

14 июня 2019, 18:00
Фото: pixabay.com
УФССП по Ростовской области объявило закупку, в рамках которой подрядчик окажет услуги почтовой связи, сообщается на сайте госзакупок.

Закупка будет производиться у единственного поставщика, который окажет услуги почтовой связи, связанной с письменной корреспонденцией. Стоимость контракта составит 1,9 миллиона рублей.

Заказчиком станет «Почта России», стоимость пересылки простого письма составит 22 рубля, заказного — 41 рубль. Это тарифы без НДС.

Отмечается, что обе стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации. Деньги должны быть освоены в течение 2019 года.

Ранее в регионе Центр безопасности дорожного движения объявил закупку, в рамках которой будет потрачено 15 миллионов рублей на рассылку писем со штрафами.

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