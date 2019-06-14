Предприниматели Иркутска вышли на митинг и требуют остановить снос торговых точек

Более тысячи участников митинга выражают недовольство политикой мэра и администрации города, касающейся малого и среднего бизнеса. Так, за прошедший год было ликвидировано около четырех тысяч юридических лиц. Вместе с тем на протяжении пребывания в должности Дмитрия Бердникова в городе была уничтожена тысяча торговых павильонов, сообщает irk.today.
Митингующие выступили с обращением к городским властям, требуя обратить внимание на проблемы малого и среднего бизнеса, прекратив при этом ликвидацию нестационарных торговых объектов.
Предприниматели отметили, что администрация убрала из схемы примерно девятьсот объектов нестационарной торговли. Владельцы будут уведомлены о демонтаже. Василиса Извечная, предприниматель и организатор митинга, убеждена в том, что такая политика уничтожит малый бизнес в Иркутске.
Вместе с тем иркутские предприниматели выразили готовность к диалогу, предложив администрации несколько вариантов разрешения ситуации. В частности, сотрудничая с собственниками НТО, необходимо создать программу сохранения и развития городских киосков и павильонов. Наряду с тем с представителями бизнеса нужно разработать программу развития «магазинов шаговой доступности», а также реабилитировать деятельность координационного совета по малому и среднему предпринимательству.
Отмечается, что городская мэрия пока не прокомментировала ситуацию.