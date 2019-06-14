Предприниматели Иркутска вышли на митинг и требуют остановить снос торговых точек

Вместе с тем иркутские предприниматели выразили готовность к диалогу, предложив администрации несколько вариантов разрешения ситуации. В частности, сотрудничая с собственниками НТО, необходимо создать программу сохранения и развития городских киосков и павильонов. Наряду с тем с представителями бизнеса нужно разработать программу развития «магазинов шаговой доступности», а также реабилитировать деятельность координационного совета по малому и среднему предпринимательству.