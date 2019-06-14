Штормовое предупреждение объявили в Крыму из-за надвигающихся ливней

Напомним, в Ростовской области военных пожарных перевели в режим повышенной готовности, что связано с ухудшением пожароопасной ситуации в большинстве районов региона. В ближайшие дни в северо-западных, северо-восточных, юго-восточных и южных районах области ожидается жара до +37 С и пятый класс пожароопасности.