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Штормовое предупреждение объявили в Крыму из-за надвигающихся ливней

14 июня 2019, 11:08
Фото: flickr.com
Штормовое предупреждение из-за сильных ливней с грозой объявили в Республике Крым до конца суток 14 июня, сообщило региональное МЧС.

Днем и до конца суток пятницы на полуострове ожидаются сильные ливни с грозой и шквалистым усилением ветра до 25 метров в секунду. При этом велика вероятность выпадения осадков в виде града.

Жителей и гостей региона просят соблюдать правила безопасности и по возможности воздержаться от поездок.

Напомним, в Ростовской области военных пожарных перевели в режим повышенной готовности, что связано с ухудшением пожароопасной ситуации в большинстве районов региона. В ближайшие дни в северо-западных, северо-восточных, юго-восточных и южных районах области ожидается жара до +37 С и пятый класс пожароопасности.

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