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Стоимость электричества увеличится в Ростовской области

14 июня 2019, 08:40
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростовской области с 1 июля изменится стоимость электроэнергии в большую сторону, сообщает «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

Для жителей домов, в которых стоят газовые плиты, стоимость 1 кВт*ч станет больше на семь копеек — до 3,96 рубля. За 1 кВт*ч, потребленный сверх установленной социальной нормы, жители региона будут платить на десять копеек больше — 5,53 рубля.

Отмечается, что для жителей сел и домов с электрическими плитами стоимость увеличится на пять копеек — до 2,77 рубля в пределах социальной нормы. В ином случае придется оплачивать по 3,87 рубля, что на семь копеек больше в сравнении с первым полугодием.

Абонентам порекомендовали передавать показания счетчиков до 30 числа. Тогда стоимость потребленного электричества посчитают по более низким тарифам.

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#Новости#Илья Ульянов#Экономика
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