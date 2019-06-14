Стоимость электричества увеличится в Ростовской области

Отмечается, что для жителей сел и домов с электрическими плитами стоимость увеличится на пять копеек — до 2,77 рубля в пределах социальной нормы. В ином случае придется оплачивать по 3,87 рубля, что на семь копеек больше в сравнении с первым полугодием.