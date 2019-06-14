Стоимость электричества увеличится в Ростовской области

Для жителей домов, в которых стоят газовые плиты, стоимость 1 кВт*ч станет больше на семь копеек — до 3,96 рубля. За 1 кВт*ч, потребленный сверх установленной социальной нормы, жители региона будут платить на десять копеек больше — 5,53 рубля.
Отмечается, что для жителей сел и домов с электрическими плитами стоимость увеличится на пять копеек — до 2,77 рубля в пределах социальной нормы. В ином случае придется оплачивать по 3,87 рубля, что на семь копеек больше в сравнении с первым полугодием.
Абонентам порекомендовали передавать показания счетчиков до 30 числа. Тогда стоимость потребленного электричества посчитают по более низким тарифам.