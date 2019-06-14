rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 июня 2019, 06:47

Published 14 июня 2019, 06:47

Modified 11 сентября 2022, 14:50

Updated 11 сентября 2022, 14:50

Танки и сотни военных грузовиков появились на границе Ростовской области

14 июня 2019, 06:47
В Ростовской области на границе с Украиной появилось большое количество военной техники, следует из информации сервиса Google Earth.

На границе появились танки, а также огромное количество военных грузовиков. Причина размещения такого количества техники, остается неизвестной.

В минувшем году уже происходила подобная ситуация, когда жители Ростовской области обсуждали появление танков у границы.

Ранее стало известно, что в регионе пограничникам в пользование на 20 лет отдали часть Азовского моря. Здесь говорится об участке акватории бухты Андреева Таганрогского залива.

Распоряжение поступило от председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, теперь для обычных граждан доступ в бухту запрещен. Находиться здесь имеют право только пограничники.

Материалы по теме
Танки "противника" уничтожили во встречном бою в Ростовской области«Танк» из собственной машины сделал житель Ростовской области
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика