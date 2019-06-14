Танки и сотни военных грузовиков появились на границе Ростовской области

Posted 14 июня 2019, 06:47
Published 14 июня 2019, 06:47
Modified 11 сентября 2022, 14:50
Updated 11 сентября 2022, 14:50
На границе появились танки, а также огромное количество военных грузовиков. Причина размещения такого количества техники, остается неизвестной.
В минувшем году уже происходила подобная ситуация, когда жители Ростовской области обсуждали появление танков у границы.
Ранее стало известно, что в регионе пограничникам в пользование на 20 лет отдали часть Азовского моря. Здесь говорится об участке акватории бухты Андреева Таганрогского залива.
Распоряжение поступило от председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, теперь для обычных граждан доступ в бухту запрещен. Находиться здесь имеют право только пограничники.