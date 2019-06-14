rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Танки и сотни военных грузовиков появились на границе Ростовской области

14 июня 2019, 06:47
Фото: mil.ru
В Ростовской области на границе с Украиной появилось большое количество военной техники, следует из информации сервиса Google Earth.

На границе появились танки, а также огромное количество военных грузовиков. Причина размещения такого количества техники, остается неизвестной.

В минувшем году уже происходила подобная ситуация, когда жители Ростовской области обсуждали появление танков у границы.

Фото: google.com/maps

Ранее стало известно, что в регионе пограничникам в пользование на 20 лет отдали часть Азовского моря. Здесь говорится об участке акватории бухты Андреева Таганрогского залива.

Распоряжение поступило от председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, теперь для обычных граждан доступ в бухту запрещен. Находиться здесь имеют право только пограничники.

Материалы по теме
Танки "противника" уничтожили во встречном бою в Ростовской областиТанк разрушил бордюр в Ростове«Танк» из собственной машины сделал житель Ростовской области
#Новости#Илья Ульянов#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28