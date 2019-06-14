Тима Белорусских выступит на общегородском выпускном в Ростове

Общегородской выпускной пройдет в ночь с 25 на 26 июня на набережной Ростова. По предварительным данным, в нем примут участие около 10 тысяч человек.
«Этот год станет юбилейным, так как в пятый раз наш выпускной проходит в таком формате. Все мероприятие у нас будет посвящено празднованию 270-летия города Ростова, поэтому многие зоны мы оформили в таком стиле. После окончания официальной части, в 1.50, на сцене выступит приглашенная звезда — Тима Белорусских. В этом году мы не проводили официального голосования, а просто сделали опрос среди выпускников, и узнали, кого им больше хочется видеть», — сообщила Жихарцева.
Она подчеркнула, что еще был выбор между двумя исполнителями. «Мы рассматривали также Егора Крида и Федука. Вот уже несколько лет мы пытаемся пригласить Крида, но, к сожалению, даты концертов не совпадают. От Тимы Белорусских нам пришло подтверждение, и мы остались довольны», — уточнила Жихарцева.
Также выпускников ждут дискотека, выступление флайбордистов и фейерверк.