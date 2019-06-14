Тима Белорусских выступит на общегородском выпускном в Ростове

«Этот год станет юбилейным, так как в пятый раз наш выпускной проходит в таком формате. Все мероприятие у нас будет посвящено празднованию 270-летия города Ростова, поэтому многие зоны мы оформили в таком стиле. После окончания официальной части, в 1.50, на сцене выступит приглашенная звезда — Тима Белорусских. В этом году мы не проводили официального голосования, а просто сделали опрос среди выпускников, и узнали, кого им больше хочется видеть», — сообщила Жихарцева.