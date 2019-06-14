В Приморье отсрочено освобождение части косаток из «китовой тюрьмы»

Отмечается, что в бухте Средней в Приморье около года содержались девяносто белух и одиннадцать косаток, которые были выловлены с целью продажи в Китай. За указанный период исчезли три белухи и одна косатка. Так, было инициировано уголовное дело по факту нелегального отлова биоресурсов.