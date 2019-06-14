В Приморье отсрочено освобождение части косаток из «китовой тюрьмы»

Posted 14 июня 2019, 12:05
Published 14 июня 2019, 12:05
Modified 17 сентября 2022, 16:08
Updated 17 сентября 2022, 16:08
Газета “Известия” пишет, что по заявлению представителя ответчика, сделанному во время рассмотрения во Фрунзенском районном суде Владивостока дела о нарушении рыболовного регламента компанией «Океанариум-ДВ», освободить четырех косаток надлежало в ближайшее время. Однако, какие именно косатки имелись ввиду, не указано.
Отмечается, что в бухте Средней в Приморье около года содержались девяносто белух и одиннадцать косаток, которые были выловлены с целью продажи в Китай. За указанный период исчезли три белухи и одна косатка. Так, было инициировано уголовное дело по факту нелегального отлова биоресурсов.