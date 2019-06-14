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В Приморье отсрочено освобождение части косаток из «китовой тюрьмы»

14 июня 2019, 12:05
Фото: publicdomainpictures.net
В Приморье часть косаток, которые находятся в адаптационном центре в бухте Средняя, выпустят через неделю. Об этом заявили в компании, специализирующейся на отлове косаток и белух

Газета “Известия” пишет, что по заявлению представителя ответчика, сделанному во время рассмотрения во Фрунзенском районном суде Владивостока дела о нарушении рыболовного регламента компанией «Океанариум-ДВ», освободить четырех косаток надлежало в ближайшее время. Однако, какие именно косатки имелись ввиду, не указано.

Отмечается, что в бухте Средней в Приморье около года содержались девяносто белух и одиннадцать косаток, которые были выловлены с целью продажи в Китай. За указанный период исчезли три белухи и одна косатка. Так, было инициировано уголовное дело по факту нелегального отлова биоресурсов.

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