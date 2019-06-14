В Ростове двое суток не могут найти сбежавшую из дома 13-летнюю девочку

«Мы ищем ее по всему городу. Не знаем, что могло произойти. Никаких конфликтов дома не было, перед тем, как Настя ушла из дома. Если вам известно, где может находиться моя сестра, пожалуйста, обратитесь в полицию», — сказал брат Насти.