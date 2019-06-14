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В Ростове двое суток не могут найти сбежавшую из дома 13-летнюю девочку

14 июня 2019, 07:39
Фото: Фото предоставлено родственниками / vk.com/etorostov
В Ростове-на-Дону 12 июня ушла из дома и не вернулась 13-летняя Анастасия Горская, рассказал RostovGazeta брат пропавшей.

Как рассказал брат Анастасии, девочка ушла из дома по улице Нансена. Поздно вечером школьница сказала родителям о том, что пойдет погулять с друзьями. Однако ночью школьница так и не пришла домой.

Родители обратились в полицию. Мобильный телефон девочки недоступен, ее одноклассницы и близкие подруги не знают, где она может находиться. До сегодняшнего момента о местонахождении пропавший родственникам ничего не известно.

«Мы ищем ее по всему городу. Не знаем, что могло произойти. Никаких конфликтов дома не было, перед тем, как Настя ушла из дома. Если вам известно, где может находиться моя сестра, пожалуйста, обратитесь в полицию», — сказал брат Насти.

Ранее в Ростове-на-Дону разыскивали 13-летнюю Нику Бондуренко.

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