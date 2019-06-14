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Вандалы снова атаковали мусорные контейнеры в Ростове

14 июня 2019, 05:46
Фото: vk.com/rostovnadonu \ Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону неизвестные подожгли установленные на улице мусорные баки, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Возгорание произошло в ночь на пятницу на улице 339-й Стрелковой Дивизии рядом с домом 23/3. Здесь загорелись несколько мусорных контейнеров.

Автор публикации разместил фото, на котором показал полыхающие контейнеры. Пользователи в комментариях пошутили, что это утилизация мусора.

Некоторые уверены, что баки подожгли, другие предположили, что кто-то выбросил угли после приготовления шашлыка, что и привело к возгоранию. Одна из местных жительниц добавила, что пламя также перекинулось на стоящее рядом дерево.

Ранее в городе неизвестные выкатили на дороги мусорные баки и перевернули их. Акты вандализма произошли на улицах Ленина и Погодина.

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