Вандалы снова атаковали мусорные контейнеры в Ростове

Возгорание произошло в ночь на пятницу на улице 339-й Стрелковой Дивизии рядом с домом 23/3. Здесь загорелись несколько мусорных контейнеров.
Автор публикации разместил фото, на котором показал полыхающие контейнеры. Пользователи в комментариях пошутили, что это утилизация мусора.
Некоторые уверены, что баки подожгли, другие предположили, что кто-то выбросил угли после приготовления шашлыка, что и привело к возгоранию. Одна из местных жительниц добавила, что пламя также перекинулось на стоящее рядом дерево.
Ранее в городе неизвестные выкатили на дороги мусорные баки и перевернули их. Акты вандализма произошли на улицах Ленина и Погодина.