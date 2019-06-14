Запретить розничную продажу пива и медовухи в нежилых помещениях предложили в Ростове

Кроме пива предлагается запретить продажу в указанных торговых организациях сидра, пуаре и медовухи на розлив. В поддержку инициативы говорится, что около 70% таких торговых точек расположены в многоквартирных жилых домах, при этом покой и тишину постоянно нарушают посетители заведений, они же оставляют мусор в подъездах и на прилегающих территориях, часто возникают конфликтные ситуации с участием лиц, находящихся в нетрезвом состоянии.