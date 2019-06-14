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Запретить розничную продажу пива и медовухи в нежилых помещениях предложили в Ростове

14 июня 2019, 08:42
Фото: pexels.com
Запретить розничную продажу пива и пивных напитков в расположенных в нежилых помещениях точках предложили в Ростове-на-Дону, сообщило региональное Законодательное собрание.

С такой инициативой выступили представители Молодежного парламента, первое заседание которого прошло 13 июня.

Кроме пива предлагается запретить продажу в указанных торговых организациях сидра, пуаре и медовухи на розлив. В поддержку инициативы говорится, что около 70% таких торговых точек расположены в многоквартирных жилых домах, при этом покой и тишину постоянно нарушают посетители заведений, они же оставляют мусор в подъездах и на прилегающих территориях, часто возникают конфликтные ситуации с участием лиц, находящихся в нетрезвом состоянии.

Исходя из всего вышеизложенного, Молодежный парламент обратился в Законодательное Собрание Ростовской области с предложением ввести запрет на торговлю пивом и прочими напитками в нежилых помещениях.

Напомним, в Ростовской области депутаты доработали закон об электронных сигаретах, и теперь вейпы нельзя не только покупать, но и использовать в общественных местах.

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