Более 20 человек эвакуировали из горящей пятиэтажки в Ростове

Пожар начался в 15.40 мск на улице Мечникова, 59, где располагается пятиэтажный дом. Возгорание произошло на третьем этаже.
«Пламя успело распространиться по площади 20 квадратных метров, его локализовали в 16.15. Из здания эвакуировали 25 человек», — рассказали в управлении.
По информации управления, никто не пострадал. К тушению огня привлекли 33 человека, они использовали 12 единиц техники.
Ранее в Ростове улице Береговой загорелся ресторан Portland, площадь пожара составила 300 квадратных метров. Всего эвакуировали 45 человек, никто не пострадал.