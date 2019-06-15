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Более 20 человек эвакуировали из горящей пятиэтажки в Ростове

15 июня 2019, 14:01
Фото: УМЧС по РО
В Ростове-на-Дону в субботу произошло возгорание в пятиэтажном доме, из которого эвакуировали жильцов, сообщили в региональном УМЧС.

Пожар начался в 15.40 мск на улице Мечникова, 59, где располагается пятиэтажный дом. Возгорание произошло на третьем этаже.

«Пламя успело распространиться по площади 20 квадратных метров, его локализовали в 16.15. Из здания эвакуировали 25 человек», — рассказали в управлении.

По информации управления, никто не пострадал. К тушению огня привлекли 33 человека, они использовали 12 единиц техники.

Ранее в Ростове улице Береговой загорелся ресторан Portland, площадь пожара составила 300 квадратных метров. Всего эвакуировали 45 человек, никто не пострадал.

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