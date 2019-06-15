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Более 6 млн руб задолжала работникам компания «Шахта Ростовская»

15 июня 2019, 07:12
Фото: pixabay.com
В Гуково Ростовской области выявили крупную задолженность по зарплате перед сотрудниками предприятия «Шахта Ростовская», сообщили в региональной прокуратуре.

Проведенная проверка работы компании показала, что долги есть перед 236 работниками. Они недополучили более 6 миллионов рублей за апрель.

Также в компании не проводили специальную оценку условий труда, работники не были обеспечены средствами индивидуальной защиты. Некоторые сотрудники приступали к работе без обучения.

«От директора потребовали устранить нарушения. Его и юридическое лицо привлекли к административной ответственности «, — сказано в сообщении.

Отмечается, что сумма штрафов превысила 400 тысяч рублей. В данный момент перед сотрудниками погасили долги.

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