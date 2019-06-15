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Posted 15 июня 2019, 12:27

Published 15 июня 2019, 12:27

Modified 11 сентября 2022, 14:51

Updated 11 сентября 2022, 14:51

Футболист Еременко рассказал, почему решил остаться в «Ростове»

15 июня 2019, 12:27
Футболист Роман Еременко назвал причины, по которым решил продлить контракт с клубом «Ростов», говорится на сайте команды.

«Я очень рад, что продолжу играть за клуб. У нас отличные фанаты и сумасшедшая поддержка на трибунах. Это стало одной из причин, по которым я остался», — рассказал Еременко.

Напомним, полузащитник продлил договор еще на четыре года. Он уже приступил к подготовке к новому сезону.

Глава клуба Арташес Арутюнянц назвал Еременко отличным футболистом, который усилил команду. Хорошо о футболисте отзывался и главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, который заявил, что Еременко опережает большинство футболистов чемпионата России.

Добавим, что в прошлом сезоне ростовчане заняли девятое место чемпионата. Также они не смогли победить в Кубке России.

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