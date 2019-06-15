Футболист Еременко рассказал, почему решил остаться в «Ростове»

«Я очень рад, что продолжу играть за клуб. У нас отличные фанаты и сумасшедшая поддержка на трибунах. Это стало одной из причин, по которым я остался», — рассказал Еременко.
Напомним, полузащитник продлил договор еще на четыре года. Он уже приступил к подготовке к новому сезону.
Глава клуба Арташес Арутюнянц назвал Еременко отличным футболистом, который усилил команду. Хорошо о футболисте отзывался и главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, который заявил, что Еременко опережает большинство футболистов чемпионата России.
Добавим, что в прошлом сезоне ростовчане заняли девятое место чемпионата. Также они не смогли победить в Кубке России.