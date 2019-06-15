rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Футболист Еременко рассказал, почему решил остаться в «Ростове»

15 июня 2019, 12:27
Фото: fc-rostov.ru
Футболист Роман Еременко назвал причины, по которым решил продлить контракт с клубом «Ростов», говорится на сайте команды.

«Я очень рад, что продолжу играть за клуб. У нас отличные фанаты и сумасшедшая поддержка на трибунах. Это стало одной из причин, по которым я остался», — рассказал Еременко.

Напомним, полузащитник продлил договор еще на четыре года. Он уже приступил к подготовке к новому сезону.

Глава клуба Арташес Арутюнянц назвал Еременко отличным футболистом, который усилил команду. Хорошо о футболисте отзывался и главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, который заявил, что Еременко опережает большинство футболистов чемпионата России.

Добавим, что в прошлом сезоне ростовчане заняли девятое место чемпионата. Также они не смогли победить в Кубке России.

Материалы по теме
ФК «Ростов» взял себе бывшего футболиста «Балтики»ФК «Ростов» продлил контракт с Романом ЕременкоКарпин из ФК «Ростов» ответил фанатам на сравнение с бомжом
#Новости#Илья Ульянов#Спорт
Подпишитесь
Глава Ростовской области обещал, что на новогодние украшения не потратят ни копейки
Сегодня, 09:42
Юрист рассказал, как ростовчанам получить бронь от частичной мобилизации в 2022 году
Сегодня, 00:30
Губернатор Голубев заявил, что не отменит новогодние праздники в Ростовской области
Сегодня, 09:45
Ростовчанин разглядел на рублевой монете зоопарк и теперь продает ее за 50 млн рублей
Сегодня, 06:25
Депутат Водолацкий заявил, что еще не ощутил снятие границ у Ростовской области
Сегодня, 08:13
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00