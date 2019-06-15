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Около 15 млрд руб вложили в экономику Ростова

15 июня 2019, 10:50
Фото: pixabay.com
В Ростове-на-Дону с января по март текущего года на развитие экономики и социальной сферы было направлено 14,9 миллиарда рублей, рассказали в городской администрации.

За аналогичный период минувшего года эта сумма составила 14,5 миллиарда рублей, темп роста составил 103%. Эта информация прозвучала на заседании Совета по инвестициям.

Так, стало известно, что на Центральном рынке построили 87 павильонов и появилась торговая галерея, в результате чего создали 538 торговых мест. В работы вложили более 500 миллионов рублей.

Также на проспекте Сиверса, 23 появится двухэтажный торговый центр площадью 22 тысячи квадратных метров. Общий размер инвестиций составит 450 миллионов рублей, реализация проекта завершится в 2020 году.

Отмечается, что из списка инвестпроектов убрали четыре проекта на сумму 2,4 миллиарда рублей. Три из них были завершены, еще один приостановили на неопределенный срок.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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