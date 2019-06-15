Ростовский отель Sheraton выставят на аукцион

Posted 15 июня 2019, 10:00
Published 15 июня 2019, 10:00
Modified 17 сентября 2022, 16:08
Updated 17 сентября 2022, 16:08
Напомним, что строительство отеля начато еще в 2012 году, сдать в эксплуатацию комплекс намеревались в 2016 году. Первоначальная стоимость объекта оценивалась в 3,5 миллиарда рублей. Возобновить строительство новый инвестор планировал после проведения игр ЧМ-2018 в Ростове. Однако достроить гостиницу так и не получилось из-за финансовых проблем.
«Из перечня исключено 4 проекта на общую сумму 2,4 миллиарда рублей в связи с их завершением и один в связи с приостановкой его реализации на неопределенный срок. Также исключен проект «Реконструкции незавершенного строительства бизнес - комплекса со встроенной автостоянкой (пр. Сиверса, 2Е) – отель Sheraton», - сообщили в администрации.
Как стало известно на заседании Совета по инвестициям, что первые торги по отелю не состоялись, и в скором времени он снова будет выставлен на аукцион. Дата пока не определена.