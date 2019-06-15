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Posted 15 июня 2019, 10:00

Published 15 июня 2019, 10:00

Modified 17 сентября 2022, 16:08

Updated 17 сентября 2022, 16:08

Ростовский отель Sheraton выставят на аукцион

15 июня 2019, 10:00
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Эксклюзив
В Ростове из перечня инвестиционных проектов был исключен отель Sheraton, рассказали в городской администрации.

Напомним, что строительство отеля начато еще в 2012 году, сдать в эксплуатацию комплекс намеревались в 2016 году. Первоначальная стоимость объекта оценивалась в 3,5 миллиарда рублей. Возобновить строительство новый инвестор планировал после проведения игр ЧМ-2018 в Ростове. Однако достроить гостиницу так и не получилось из-за финансовых проблем.

«Из перечня исключено 4 проекта на общую сумму 2,4 миллиарда рублей в связи с их завершением и один в связи с приостановкой его реализации на неопределенный срок. Также исключен проект «Реконструкции незавершенного строительства бизнес - комплекса со встроенной автостоянкой (пр. Сиверса, ) – отель Sheraton», - сообщили в администрации.

Как стало известно на заседании Совета по инвестициям, что первые торги по отелю не состоялись, и в скором времени он снова будет выставлен на аукцион. Дата пока не определена.

#Общество#Эксклюзив#Новости
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