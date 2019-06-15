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Станции проката самокатов появятся в Ростове

15 июня 2019, 07:33
Фото: pixabay.com
В Ростове-на-Дону разрабатывается проект по созданию сети автоматических станций проката самокатов, рассказали в городской администрации.

Эта информация прозвучала на заседании Совета по инвестициям. Стало известно, что в перечень инвестиционных проектов попало создание микро-транспортной системы на основе сети автостанций проката самокатов «Самокат Шеринг».

В городе в перечень инвестпроектов войдут 66 проектов на сумму почти 250 миллиардов рублей. Уже удалось построить 87 павильонов на Центральном рынке, появилась торговая галерея, в результате чего было создано 538 торговых мест по всей территории рынка. Общий объем инвестиций превысил 500 миллионов рублей.

Отмечается, что из перечня исключили четыре проекта на сумму 2,4 миллиарда рублей. Три из них были завершены, один реализовать не удалось.

Также убрали проект строительства бизнес-комплекса со встроенной автостоянкой на проспекте Сиверса, так как его не достроили.

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