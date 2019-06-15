Станции проката самокатов появятся в Ростове

В городе в перечень инвестпроектов войдут 66 проектов на сумму почти 250 миллиардов рублей. Уже удалось построить 87 павильонов на Центральном рынке, появилась торговая галерея, в результате чего было создано 538 торговых мест по всей территории рынка. Общий объем инвестиций превысил 500 миллионов рублей.