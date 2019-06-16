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Posted 16 июня 2019, 17:56

Published 16 июня 2019, 17:56

Modified 11 сентября 2022, 14:51

Updated 11 сентября 2022, 14:51

Град, ливни и грозы ожидаются в Ростовской области в ближайшее время

16 июня 2019, 17:56
Жителей Ростовской области предупредили о резком ухудшении погоды в ближайшее время, рассказали в региональном УМЧС.

Непогода может прийти в регион в ближайшие три часа, она сохранится в ночь на понедельник и утром. В области могут начаться дожди, грозы и град.

Ожидается, что скорость ветра составит 23 метра в секунду.

Ранее Гидрометцентр сообщал, что в Ростове на следующей неделе воздух прогреется до 34 градусов. Дожди ожидаются в ночь на понедельник и четверг. В дневное время в городе будет облачно.

До этого в донской столице из-за сильного ветра на припаркованные машины упало дерево, происшествие случилось в переулке Университетский.

В другом случае в Морозовске Ростовской области затопило несколько дорог из-за непогоды.

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