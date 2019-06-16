Град, ливни и грозы ожидаются в Ростовской области в ближайшее время

Posted 16 июня 2019, 17:56
Published 16 июня 2019, 17:56
Modified 11 сентября 2022, 14:51
Updated 11 сентября 2022, 14:51
Непогода может прийти в регион в ближайшие три часа, она сохранится в ночь на понедельник и утром. В области могут начаться дожди, грозы и град.
Ожидается, что скорость ветра составит 23 метра в секунду.
Ранее Гидрометцентр сообщал, что в Ростове на следующей неделе воздух прогреется до 34 градусов. Дожди ожидаются в ночь на понедельник и четверг. В дневное время в городе будет облачно.
До этого в донской столице из-за сильного ветра на припаркованные машины упало дерево, происшествие случилось в переулке Университетский.