В Москве участники митинга требуют пересмотра статьи 228

Posted 16 июня 2019, 13:17
Published 16 июня 2019, 13:17
Modified 17 сентября 2022, 16:08
Updated 17 сентября 2022, 16:08
Интерфакс пишет, что со слов одного из организаторов митинга и председателя Cоюза журналистов РФ Владимира Соловьева, это мероприятие является важным, и поскольку удалось защитить Ивана Голунова, страна теперь будет другой. Соловьев подчеркнул, что кроме Голунова и журналистского сообщества, дело коснулось и простых россиян. Законодательные акты, ломающие жизнь и судьбу человека, необходимо изменить.
Позицию Соловьева разделила и член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева. Так, она надеется на внесение изменений в положения статьи 228.
Отмечается, что 11 июня Голунов был выпущен из-под домашнего ареста, а уголовное преследование было прекращено. Кроме того, руководитель МВД Владимир Колокольцев ходатайствовал об отстранении от должностей двух генерал-майоров полиции — Юрия Девяткина и Андрея Пучкова.