В Москве участники митинга требуют пересмотра статьи 228

Интерфакс пишет, что со слов одного из организаторов митинга и председателя Cоюза журналистов РФ Владимира Соловьева, это мероприятие является важным, и поскольку удалось защитить Ивана Голунова, страна теперь будет другой. Соловьев подчеркнул, что кроме Голунова и журналистского сообщества, дело коснулось и простых россиян. Законодательные акты, ломающие жизнь и судьбу человека, необходимо изменить.