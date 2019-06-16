В столкновении автобуса и иномарки под Ростовом пострадал водитель

Авария произошла в 18.30 в Азовском районе в селе Кулешовка. По предварительным данным, 24-летний водитель автобуса ПАЗ не справился с управлением и столкнулся с Audi, за рулем которой находился 30-летний мужчина. В автобусе в момент дорожно-транспортного происшествия пассажиров не было.