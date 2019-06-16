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В столкновении автобуса и иномарки под Ростовом пострадал водитель

16 июня 2019, 07:23
Фото: pxhere.com
В Ростовской области вечером в субботу произошло столкновение автобуса с Audi, пострадал водитель иномарки, сообщил RostovGazeta сотрудник пресс-службы ГУ МВД по региону.

Авария произошла в 18.30 в Азовском районе в селе Кулешовка. По предварительным данным, 24-летний водитель автобуса ПАЗ не справился с управлением и столкнулся с Audi, за рулем которой находился 30-летний мужчина. В автобусе в момент дорожно-транспортного происшествия пассажиров не было.

«В результате аварии пострадал и был доставлен в больницу водитель Audi. По факту ДТП проводится проверка», — рассказали в ведомстве.

Напомним, в Ростове-на-Дону в субботу днем произошла автоавария, в которой участвовали пять автомобилей.

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