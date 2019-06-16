Водитель на каршеринговой машине перекрыл въезд во двор в Ростове

Posted 16 июня 2019, 08:04
Published 16 июня 2019, 08:04
Modified 11 сентября 2022, 14:51
Updated 11 сентября 2022, 14:51
«Нам пришлось пять часов прождать ГИБДД с эвакуатором, чтобы убрать автомобиль, перекрывший въезд. Это из той серии, когда права купили, а ездить не научились», — написала автор публикации.
Она добавила, что в службе каршеринга не смогли назвать сроки, когда перепаркуют машину. Мимо проходили несколько человек, которые при помощи специальной программы открыли автомобиль, но завести его не смогли.
К публикации добавлено фото, на котором показан мешающий автомобиль.
«Умники, а вам не пришло в голову, что она как раз и сломалась на крайнем человеке, кто ей пользовался», — прозвучало в комментариях.
Другие посоветовали вручную оттолкать машину в другое место.