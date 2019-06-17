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Аномальная жара с температурой 38 градусов пришла в Ростовскую область

17 июня 2019, 12:49
Фото: RostovGazeta
В Ростовской области установилась аномально жаркая погода, местами воздух прогрелся до 38 градусов, сообщает региональный ДПЧС.

По словам спасателей, в такую погоду люди на природе разводят костры, что крайне опасно. Одна искра от костра может перерасти в крупный лесной пожар. Кроме того, смертельно опасно употреблять алкоголь в жару, который может привести к потере сознания и гибели. Он также является основной причиной гибели детей в водоеме, за которыми перестают следить пьяные взрослые.

«Всего с 1 июня в воде погибли семь человек. Удалось спасти 16 граждан, в том числе 1 ребенка», — сказано в сообщении.

Отмечается, что большинство несчастных случаев происходят в выходные.

Напомним, в пруду в поселке Новоприморка утонул 37-летний рыбак, его тело обнаружили друзья.

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