Аномальная жара с температурой 38 градусов пришла в Ростовскую область

По словам спасателей, в такую погоду люди на природе разводят костры, что крайне опасно. Одна искра от костра может перерасти в крупный лесной пожар. Кроме того, смертельно опасно употреблять алкоголь в жару, который может привести к потере сознания и гибели. Он также является основной причиной гибели детей в водоеме, за которыми перестают следить пьяные взрослые.
«Всего с 1 июня в воде погибли семь человек. Удалось спасти 16 граждан, в том числе 1 ребенка», — сказано в сообщении.
Отмечается, что большинство несчастных случаев происходят в выходные.