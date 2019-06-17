Аномальная жара с температурой 38 градусов пришла в Ростовскую область

По словам спасателей, в такую погоду люди на природе разводят костры, что крайне опасно. Одна искра от костра может перерасти в крупный лесной пожар. Кроме того, смертельно опасно употреблять алкоголь в жару, который может привести к потере сознания и гибели. Он также является основной причиной гибели детей в водоеме, за которыми перестают следить пьяные взрослые.