Движение будут ограничивать в Ростове до ноября из-за нанесения дорожной разметки

Ограничения будут поэтапно вводить с 7 июля по 31 ноября с 22.00 мск до 06.00. В это время пройдут работы по нанесению дорожной разметки в рамках обустройства платных парковок.
Движение будут перекрывать в части улиц Социалистическая, Серафимовича, Темерницкая, Пушкинская, Текучева, Красноармейская, Суворова, Тельмана. Кроме того, проезд ограничат по улицам Максима Горького, Восточная, Черепахина, Катаева, Петровская.
Также проезд будут закрывать на пропектах Ворошиловский, Кировский, Театральный, Буденновский, Чехова, в переулках Нахичеванский, Журавлева, Университетский, Соборный, Островского.
До этого области до конца лета для водителей грузовиков ввели ограничения движения. Им нельзя выезжать на федеральные дороги во время жаркой погоды.