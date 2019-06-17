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Герб России со значками всех правителей выставили на продажу в Ростове

17 июня 2019, 13:40
Фото: youla.ru
Житель Ростова-на-Дону решил продать герб России, на котором есть значки всех правителей страны, объявление появилось в сервисе «Юла».

По словам ростовчанина, сам герб сделан из металла, к полотну прицеплены более 120 значков. На них изображены все правители, начиная с Рюрика и заканчивая Владимиром Путиным.

Отмечается, что размер полотна составляет 55 на 65 сантиметров. Стоимость товара равна 50 тысячам рублей.

На момент понедельника, объявление просмотрели более 40 раз.

Ранее RostovGazeta сделала обзор самых дорогих квартир, которые продаются в Ростове. Самая высокая стоимость у квартиры на Максима Горького, за которую продавец намерен получить 66 миллионов рублей.

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