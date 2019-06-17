Холдинг «Руст» демонстрирует рост объемов продаж на протяжении 13 кварталов

Общая клиентская база «Русского Стандарта» - 29,7 миллиона человек. Немаловажная точка роста портфеля банка - во вторичных продажах давним покупателям. Так, кредитные карты и потребительские кредиты обычно уже предварительно одобрены для клиентов с хорошими показателями платежной дисциплины. За прошлый год оборот по кредитным картам банка составил более 61,3 миллиарда рублей. Всего было выдано 712 тысяч потребительских кредитов, общая сумма которых составила 51,2 миллиарда рублей. На достаточно высоком уровне поддерживается и портфель депозитов от физлиц. На начало 2019 года его объем составил свыше 180 миллиардов рублей.