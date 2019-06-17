Холдинг «Руст» демонстрирует рост объемов продаж на протяжении 13 кварталов

Первый квартал 2019 года показал увеличение темпов продаж на 14%. Они составили 7,23 миллиона 9л коробов.
Как сообщают “Известия”, таких рекордных показателей компания добилась в первую очередь благодаря российскому рынку. По итогам трех месяцев текущего года данный показатель вырос на 12,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (1,83 миллиона 9л коробов).
Похожая динамика корпорации Тарико складывается и в масштабах международного рынка. Так, в Польше рост компании достиг 13,1% (4,4 миллиона 9л коробов) в результате изменения условий работы с ключевыми партнерами. Рост показателя EBITDA побил рекорд: достиг уровня 51,5%. Это соответствует вектору корпорации по увеличению прибыльности.
Всего в 85 государствах компания продала за первый квартал на 20% больше продукции (1 миллион 9л коробов).
Валовая прибыль корпорации «Руст» достигла 419,5 миллиона долларов США (рост на 1,6%). Показатель EBITDA составил 11,2 миллиона долларов (рост на 21,7%).
В этом году компания Рустама Тарико претерпела серьезные кадровые перемены. Так, с июня должность гендиректора занимает Алексей Гулевич (ранее он был вице-президентом по продажам). Еще до карьеры в «Русте» он работал в компании Coca-Cola HBC и белорусской Heineken. Гулевич занимал посты коммерческого директора и директора по продажам соответственно.
Теперь он будет нести ответственность за консолидированный бизнес компании «Руст» на территории РФ, а также заниматься операционным управлением и стратегическим планированием.
Такие изменения в работе компании имеют положительное влияние и на банковский бизнес Рустама Тарико. Открытый им банк «Русский Стандарт», который сегодня насчитывает 26 миллионов клиентов по различным продуктам потребительского кредитования. Объем этих кредитов составляет чуть менее 57 миллиардов долларов. «Русский Стандарт» обладает эксклюзивными правами на эквайринг American Express в РФ, а также выпуск карт Центурион. Помимо этого, банк является важным партнером Diners Club International по картам платежной системы на территории России и Украины.
Общая клиентская база «Русского Стандарта» - 29,7 миллиона человек. Немаловажная точка роста портфеля банка - во вторичных продажах давним покупателям. Так, кредитные карты и потребительские кредиты обычно уже предварительно одобрены для клиентов с хорошими показателями платежной дисциплины. За прошлый год оборот по кредитным картам банка составил более 61,3 миллиарда рублей. Всего было выдано 712 тысяч потребительских кредитов, общая сумма которых составила 51,2 миллиарда рублей. На достаточно высоком уровне поддерживается и портфель депозитов от физлиц. На начало 2019 года его объем составил свыше 180 миллиардов рублей.
Как отметил гендиректор ГК «Руст» Павел Меркуль, назначение Гулевича на столь ответственный пост стало продолжением политики роста успешных менеджеров корпорации.
Компания «Русский Стандарт Водка» на сегодня является самым успешным глобальным брендом «Руста». Она стала победителем конкурса «Экспортер года». В рамках ПМЭФ-2019 ей вручили награду за успехи в развитии несырьевого экспорта.
По словам основателя и председателя совета директоров холдинга «Русский Стандарт» Рустама Тарико, высшая оценка на форуме в Санкт-Петербурге, на родине бренда, является крайне важной наградой. Он подчеркнул, что подобные конкурсы развивают экономику и дух соперничества между производителями.