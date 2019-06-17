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Posted 17 июня 2019, 14:54

Published 17 июня 2019, 14:54

Modified 11 сентября 2022, 14:53

Updated 11 сентября 2022, 14:53

Иск на 3 млн руб передали к «Азово-Донскому порту» в Ростовской области

17 июня 2019, 14:54
Сюжет
Эксклюзив
В Арбитражный суд Ростовской области передали иск с требованием взыскать более 2,9 миллиона рублей с компании «Азово-Донской флот», сообщается в документах суда.

Заявление было передано в понедельник организацией «Морское Агентство «Интерагент». Подробности обращения на текущий момент не разглашаются.

Иск еще не был принят к производству.

Согласно открытым данным, истец ведет деятельность, связанную с внутренним водным транспортом. Чистая прибыль в 2017 году составила 1,7 миллиона рублей.

Ответчик ведет деятельность морского пассажирского транспорта. Убыток предприятия в 2017 году превысил 12 миллионов рублей.

Ранее в регионе в суд поступило заявление с требованием взыскать почти 70 миллионов рублей с компании «Золотая семечка».

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#Экономика#Эксклюзив#Новости
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