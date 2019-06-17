Иск на 3 млн руб передали к «Азово-Донскому порту» в Ростовской области

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В Арбитражный суд Ростовской области передали иск с требованием взыскать более 2,9 миллиона рублей с компании «Азово-Донской флот», сообщается в документах суда.