Ростовские дартсмены победили на чемпионате Европы

Соревнования проводились в командных, одиночных и парных разрядах, участниками стали представители 18 государств. Ростовчанам удалось завоевать сразу несколько медалей.
В одиночном разряде первые места заняли Максим Тылик и Елизавета Пименова. Кроме того, Тылик завоевал серебряную медаль в соревнованиях Open Singles Doubles Juniors.
Соревнования прошли в городе Каорле в Италии, который располагается на побережье Адриатического моря.
Ранее спортсмены из Ростовской области заняли первое место на международном турнире по тхэквондо. Свои силы в соревнованиях попробовала российская сборная, в составе которой были два представителя донского региона.