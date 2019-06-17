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Ростовские дартсмены победили на чемпионате Европы

17 июня 2019, 10:13
Фото: rostov-gorod.ru
Спортсмены из Ростова-на-Дону одержали победу на чемпионате Европы по дартсу, сообщили в городской администрации.

Соревнования проводились в командных, одиночных и парных разрядах, участниками стали представители 18 государств. Ростовчанам удалось завоевать сразу несколько медалей.

В одиночном разряде первые места заняли Максим Тылик и Елизавета Пименова. Кроме того, Тылик завоевал серебряную медаль в соревнованиях Open Singles Doubles Juniors.

Соревнования прошли в городе Каорле в Италии, который располагается на побережье Адриатического моря.

Ранее спортсмены из Ростовской области заняли первое место на международном турнире по тхэквондо. Свои силы в соревнованиях попробовала российская сборная, в составе которой были два представителя донского региона.

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#Новости#Илья Ульянов#Спорт
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