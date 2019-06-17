Сеть противопожарных разрывов сделали на левом берегу Дона в Ростове

Напомним, в Ростовской области военных пожарных перевели в режим повышенной готовности. Всего сформировали 15 сводных отрядов из более чем 9,7 тысячи военнослужащих и свыше 1,3 тысячи единиц спецтехники, включая авиацию и флот.