Сеть противопожарных разрывов сделали на левом берегу Дона в Ростове

Мероприятие провели в рамках комплекса мер по предотвращению угрозы возникновения и распространения лесных и ландшафтных пожаров.
Противопожарные разрывы появились на территории городских лесов, расположенных в «Щепкинском» урочище, возле кафе «Тимоша», вдоль Гребного канала и на границе территории с лесными насаждения и зарослей камыша.
Кроме того, аналогичную сеть начали создавать в южной части Ростова, там разрывы помогут избежать возгораний на территории Батайска.
Напомним, в Ростовской области военных пожарных перевели в режим повышенной готовности. Всего сформировали 15 сводных отрядов из более чем 9,7 тысячи военнослужащих и свыше 1,3 тысячи единиц спецтехники, включая авиацию и флот.