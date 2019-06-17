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Сеть противопожарных разрывов сделали на левом берегу Дона в Ростове

17 июня 2019, 14:36
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону на левом берегу создали сеть противопожарных разрывов, сообщила горадминистрация.

Мероприятие провели в рамках комплекса мер по предотвращению угрозы возникновения и распространения лесных и ландшафтных пожаров.

Противопожарные разрывы появились на территории городских лесов, расположенных в «Щепкинском» урочище, возле кафе «Тимоша», вдоль Гребного канала и на границе территории с лесными насаждения и зарослей камыша.

Кроме того, аналогичную сеть начали создавать в южной части Ростова, там разрывы помогут избежать возгораний на территории Батайска.

Напомним, в Ростовской области военных пожарных перевели в режим повышенной готовности. Всего сформировали 15 сводных отрядов из более чем 9,7 тысячи военнослужащих и свыше 1,3 тысячи единиц спецтехники, включая авиацию и флот.

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