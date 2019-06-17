rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Жители верхних этажей волгодонских домов страдают от нехватки воды из-за жары

17 июня 2019, 13:07
Фото: Unripe Content/CC BY 3.0 / vimeo.com
Власти Волгодонска Ростовской области потребовали от «Водоканала» держать под контролем ситуацию с водой на верхних этажах домов, сообщили в городской администрации.

Синоптики пообещали в городе очень жаркую погоду, из-за чего вырастет потребление воды, в том числе для полива растений. От «Водоканала» потребовали следить, чтобы верхние этажи не остались без воды, но при этом выдержали сети.

Отмечается, что с 10 июня в городе выявили 29 порывов, сейчас работы проходят на проспекте Мира и улице Степная. Также за неделю устранили 11 засоров канализации и промыли свыше 700 метров канализационных сетей.

За этот период информации об украденных крышках канализационных люков не поступало.

Ранее спасатели сообщили, что в регионе установилась аномальная жара, а температура воздуха поднялась до 38 градусов.

Материалы по теме
На две недели часть Ростова останется без горячей водыСитуацию с горячей водой в Ростове нормализуют в субботуЖители села в Астраханской области остались без питьевой воды
#Новости#Илья Ульянов#Общество
Подпишитесь
Глава Ростовской области обещал, что на новогодние украшения не потратят ни копейки
Сегодня, 09:42
Юрист рассказал, как ростовчанам получить бронь от частичной мобилизации в 2022 году
Сегодня, 00:30
Губернатор Голубев заявил, что не отменит новогодние праздники в Ростовской области
Сегодня, 09:45
Ростовчанин разглядел на рублевой монете зоопарк и теперь продает ее за 50 млн рублей
Сегодня, 06:25
Депутат Водолацкий заявил, что еще не ощутил снятие границ у Ростовской области
Сегодня, 08:13
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00