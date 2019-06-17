Жители верхних этажей волгодонских домов страдают от нехватки воды из-за жары

Синоптики пообещали в городе очень жаркую погоду, из-за чего вырастет потребление воды, в том числе для полива растений. От «Водоканала» потребовали следить, чтобы верхние этажи не остались без воды, но при этом выдержали сети.
Отмечается, что с 10 июня в городе выявили 29 порывов, сейчас работы проходят на проспекте Мира и улице Степная. Также за неделю устранили 11 засоров канализации и промыли свыше 700 метров канализационных сетей.
За этот период информации об украденных крышках канализационных люков не поступало.
Ранее спасатели сообщили, что в регионе установилась аномальная жара, а температура воздуха поднялась до 38 градусов.