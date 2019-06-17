Животные-мутанты: почему ростовчане пожелали смерти известному скульптору

— Вообще у художников нет постоянного дохода, но когда мы работали с галерей 16 line, я была там самым покупаемым художником. Галерея закрылась. Сейчас люди бояться вкладываться в искусство — ситуация нестабильная. В Краснодаре проходит хороший аукцион современного искусства MOST. Там мои скульптуры всегда продавались. В среднем одна моя работа стоит около 130 тысяч рублей, и это приемлемая цена. У меня были коллекционные бультерьеры. Один из них находится у светской львицы, телеведущей Ксении Собчак. Его купила подруга Ксении и подарили ей на свадьбу. Но естественно, были и хейтеры, которые писали: «Этот бультерьер — такой же кровожадный и страшный, как и ты, Ксюшенька». То есть, такие люди есть всегда. В основном, мои работы покупали в Европе, в Москве, а в Ростове не так часто продаются. Потому что у людей в Ростове не так много денег, как, например, в Берлине.