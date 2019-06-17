Животные-мутанты: почему ростовчане пожелали смерти известному скульптору

О том, кто и почему желает смерти 43-летней известной мастерице, рассказала RostovGazeta сама Богораз.
Ростовчане два месяца могли бесплатно наблюдать за фигурами трех мутантов-кроликов в стеклянном кубе. Выполненные руками Богораз скульптуры установили в центре города. Мастер создала их для выставки в Краснодаре, серия называется «Условия выживания». По словам автора, это кибер-кролики, которые стали наполовину машиной. Все два месяца, а социальных сетях не утихают споры о том, насколько «омерзительны» или прекрасны работы местной художницы. Люди запустили голосование в популярном паблике в соцсетях с вопросом: стоит ли убрать или оставить фигуры «пугающих» животных. Многие посчитали, что это собаки-мутанты, но выяснилось, что это кролики.
Большинство людей в паблике проголосовали за то, чтобы «собак» убрали с глаз. На своей странице в Facebook Богораз тоже запустила подобное голосование, и тут победили кролики, ну или собаки.
На днях ростовчане принялись поздравлять себя все в том же паблике: «Мы победили, собак-мутантов убрали!». Якобы люди писали заявления в мэрию с просьбой убрать этих чудищ. Однако кролики-мутанты просто отправились в запланированное путешествие — на персональную выставку Марии Богораз. На месте «страшных» кроликов теперь красуются милые картины, пройдя мимо которых, многие даже не вспомнят, что там нарисовано.
Настоящую травлю устроили «диванные интеллигенты» скульптору, создавшему мир таким, как она видит. Кто-то даже пожелал ей смерти. Мы задали автору скульптур несколько вопросов.
— Что это за история с кроликами-мутантами? Как они оказались в центре Ростова?
— Стеклянный куб, где были выставлены мои кролики, принадлежит частной фирме. Они могли выставлять там все, что хотят. У них такая практика — выставлять разных художников. Меня спрашивали, платила ли я за это? Нет, конечно, не платила. Это была бесплатная акция.
— Почему ростовчане не приняли кроликов?
— Ростовчане, в основном, воспитаны на традиционных видах искусства. Некоторые считают, что современное искусство — вообще неприемлемо. Иногда искусство должно травмировать. Если говорить именно о мрачном направлении в искусстве, то оно существует испокон веков. Любые народные сказки полны мрачных моментов и плохо заканчиваются, это уже потом их адаптировали для детей. Немецкий романтизм — это тоже довольно мрачная литература, Эдгар По — родоначальник ужаса. И в нашей русской литературе этого много: Николай Гоголь — неопровержимая величина, у него мертвая женщина летает в гробу, призывает нечисть, все это происходит в церкви и заканчивается очень плохо. Никого это не смущает. Гоголя проходят в школе. Я думаю, многие ростовчане и не видели мои работы, они по фотографиям составляют свое мнение.
— Вас не обижает резкая критика ростовчан?
— Много людей «за» меня, в Facebook — 68% проголосовали «за». Но во «ВКонтакте», напротив, 40% «против» и 33% — «за». Многие пишут мне: «Мы за вас, ждем вашей выставки». Но так же в комментариях под голосованием очень много негатива. И обычно он не особо конструктивен. Например, один человек написал: «Вот это кривая женщина. Хорошо, что ее скульптуры убрали. И хорошо было бы, если бы ее саму убрали из жизни». Разве культурный человек, действительно радеющий за красоту города, будет призывать убивать неугодных художников? Вообще, меня сложно обидеть своей оценкой, потому что я понимаю цену всему. Я бы расстроилась, если бы мою работу оскорбил тот, чье мнение я уважаю.
— Мрачное современное искусство — как вы выбрали это направление?
— Когда Девида Линча спросили, почему он выбрал мрачное направление в искусстве, он сказал: «Это тоже самое, что спросить: вы любите больше брюнеток или блондинок. Я просто влюбился в этот стиль». Мрачной стилистики полно и в классической культуре, например, готика. Я не хочу показать что все мрачно. Это такая эстетика, кому-то она нравится, кому-то нет. Три кролика на длинных ножках. Что в этом страшного? Мне смешно становится. У меня есть работы более сложные, но эти кролики — достаточно невинная серия. Один знакомый художник из Екатеринбурга, посмотрев публикацию, сказал: «Что, ростовчан травмируют кролики?». Смеялся.
— Сколько стоит ваша скульптура?
— Вообще у художников нет постоянного дохода, но когда мы работали с галерей 16 line, я была там самым покупаемым художником. Галерея закрылась. Сейчас люди бояться вкладываться в искусство — ситуация нестабильная. В Краснодаре проходит хороший аукцион современного искусства MOST. Там мои скульптуры всегда продавались. В среднем одна моя работа стоит около 130 тысяч рублей, и это приемлемая цена. У меня были коллекционные бультерьеры. Один из них находится у светской львицы, телеведущей Ксении Собчак. Его купила подруга Ксении и подарили ей на свадьбу. Но естественно, были и хейтеры, которые писали: «Этот бультерьер — такой же кровожадный и страшный, как и ты, Ксюшенька». То есть, такие люди есть всегда. В основном, мои работы покупали в Европе, в Москве, а в Ростове не так часто продаются. Потому что у людей в Ростове не так много денег, как, например, в Берлине.
— Не собираетесь переезжать за рубеж?
— Переезжать и жить за границей я не планирую. Я с удовольствием буду выставлять свои работы за границей, но переезжать… Я сильно привязана к Ростову. Если какая-нибудь ситуация особая сложится, то, возможно, и придется уехать.
— Что вас вдохновляет?
— Люди. Те, с которыми я общаюсь, мне всегда были интересны психологические особенности человека.