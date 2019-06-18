Радионова взяла под личный контроль место экокатастрофы в Иркутской области

Posted 18 июня 2019, 17:59
Published 18 июня 2019, 17:59
Modified 17 сентября 2022, 16:08
Updated 17 сентября 2022, 16:08
Она отметила, что сложившаяся ситуация совершенно недопустима и словосочетание «экологическая катастрофа», к сожалению, подходит для ее описания лучше всего. Предприятия находятся в ужасающем состоянии, на их территории отмечается сильное превышение концентрации опасных веществ. Глава ведомства подчеркнула, что попытки местных жителей проникнуть на заводы могут обернуться печальными последствиями для их здоровья, сообщает ircity.ru.
Режим чрезвычайной ситуации был введен в городе Усолье-Сибирском осенью 2018 года. Цистерны с ртутью и другими веществами бесконтрольно находятся на территории заводов, покрываясь ржавчиной. Если произойдет разлив опасных элементов, в Иркутской области может произойти катастрофа масштабов Чернобыля.
Здесь, на предприятиях «Усольехимпром» и «Усолье-Сибирский силикон», должны были наладить выпуск поликремния. За 2009 - 2012 годы крупная госкомпания вложила в проект немалые суммы.
К сожалению, производство признали бесперспективным, поэтому его финансирование прекратилось. Проект находится в стадии заморозки. При этом на территории региона расположены 20 цистерн, наполненные четыреххлористым кремнием, а также емкости с ртутью и нефтепродуктами. Специалисты доказали, что в почвах «Усольехимпром» уже содержатся токсические вещества.
Летом 2018 года произошла разгерметизация одной из цистерн. В результате на каждом квадратном километре территории концентрация хлорид-иона превышает допустимые значения в 50 - 194 раза, органических веществ - в 1,5 раза, ртути - в 1,3 раза, нефтепродуктов - в 1,5 - 2 раза, меди - в 2 - 3 раза, цинка - в 1,5 - 2,6 раза. Кроме этого, осенью того же года произошел разлив хлористого водорода из-за прогнивания емкости, в которой он хранился.
Светлана Радионова дала обещание избавить территорию региона от опасных веществ в течение трех лет. Предположительно, ртуть 1 и 2 классов будет доставлена на «Кубаньцветмет» (Краснодарский край), отходы 3 класса - на спецполигон в Братск, 4 - 5 классов - в Ангарск. Радионова планирует посетить Усолье еще раз, чтобы лично проконтролировать очистку территории.