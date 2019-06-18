Радионова взяла под личный контроль место экокатастрофы в Иркутской области

Летом 2018 года произошла разгерметизация одной из цистерн. В результате на каждом квадратном километре территории концентрация хлорид-иона превышает допустимые значения в 50 - 194 раза, органических веществ - в 1,5 раза, ртути - в 1,3 раза, нефтепродуктов - в 1,5 - 2 раза, меди - в 2 - 3 раза, цинка - в 1,5 - 2,6 раза. Кроме этого, осенью того же года произошел разлив хлористого водорода из-за прогнивания емкости, в которой он хранился.