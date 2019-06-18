Центр по сохранению памятников создали в Ростове

Эта информация прозвучала на заседании городской думы. Центр будет следить за техническим состоянием 57 памятников, также ему предстоит распоряжаться объектами культурного наследия и территориями, на которых они расположены. На встрече была поднята тема посещаемости мемориала «Памяти жертв фашизма в Змиевской балке», которая, по мнению депутатов, недостаточно высокая. Поступило предложение привозить сюда школьников.