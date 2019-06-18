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Posted 18 июня 2019, 13:24

Published 18 июня 2019, 13:24

Modified 11 сентября 2022, 14:54

Updated 11 сентября 2022, 14:54

Центр по сохранению памятников создали в Ростове

18 июня 2019, 13:24
Сюжет
Новости Ростова
В Ростове-на-Дону начал работу муниципальный центр по сохранению, использованию и популяризации памятников истории и культуры города, рассказали в мэрии.

Эта информация прозвучала на заседании городской думы. Центр будет следить за техническим состоянием 57 памятников, также ему предстоит распоряжаться объектами культурного наследия и территориями, на которых они расположены. На встрече была поднята тема посещаемости мемориала «Памяти жертв фашизма в Змиевской балке», которая, по мнению депутатов, недостаточно высокая. Поступило предложение привозить сюда школьников.

Кроме того, депутаты озвучили инициативу привлекать добровольцев к охране и уходу за памятниками. Сейчас на территории Ростова есть 184 муниципальных объекта культурного наследия, 70 памятников археологии, 486 мемориальных досок.

Отмечается, что в минувшем году для сохранения памятников выделили 16,5 миллиона рублей. На эти деньги удалось отремонтировать несколько монументов.

Ранее в городе подошли к концу работы по благоустройству пляжа парка «Дружба», который находится на улице Капустина.

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