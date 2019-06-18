Центр по сохранению памятников создали в Ростове

Posted 18 июня 2019, 13:24
Published 18 июня 2019, 13:24
Modified 11 сентября 2022, 14:54
Updated 11 сентября 2022, 14:54
Эта информация прозвучала на заседании городской думы. Центр будет следить за техническим состоянием 57 памятников, также ему предстоит распоряжаться объектами культурного наследия и территориями, на которых они расположены. На встрече была поднята тема посещаемости мемориала «Памяти жертв фашизма в Змиевской балке», которая, по мнению депутатов, недостаточно высокая. Поступило предложение привозить сюда школьников.
Кроме того, депутаты озвучили инициативу привлекать добровольцев к охране и уходу за памятниками. Сейчас на территории Ростова есть 184 муниципальных объекта культурного наследия, 70 памятников археологии, 486 мемориальных досок.
Отмечается, что в минувшем году для сохранения памятников выделили 16,5 миллиона рублей. На эти деньги удалось отремонтировать несколько монументов.
Ранее в городе подошли к концу работы по благоустройству пляжа парка «Дружба», который находится на улице Капустина.