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Posted 18 июня 2019, 14:15

Published 18 июня 2019, 14:15

Modified 24 декабря, 18:15

Updated 24 декабря, 18:15

В Новочеркасске осудили военного, который угонял и распиливал машины

18 июня 2019, 14:15
В Ростовской области приговорил к 1,5 года заключения военного, который занимался угонами автомобилей, сообщается на сайте Новочеркасского гарнизонного военного суда.

В сентябре 2018 года военный угнал с автостоянки воинской части ВАЗ-2107, а на следующий день распилил его вместе со знакомым, который не знал о преступлении. Детали автомобиля злоумышленник сдал на металлолом.

Через некоторое время военнослужащий при помощи эвакуатора забрал с этой же автостоянки ВАЗ-2106 и отдал его в пункт заготовки утилизации. После этого завели уголовное дело, на суде обвиняемый полностью признал вину. «Военный суд пришел к выводу о необходимости назначения мужчине наказания в виде лишения свободы», — говорится в публикации.

Теперь военный проведет 1,5 года в колонии-поселении. В апелляции это решение устояло.

Ранее суд в Ростове приговорил к длительным срокам лишения свободы участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир».

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