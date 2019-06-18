В Новочеркасске осудили военного, который угонял и распиливал машины

Через некоторое время военнослужащий при помощи эвакуатора забрал с этой же автостоянки ВАЗ-2106 и отдал его в пункт заготовки утилизации. После этого завели уголовное дело, на суде обвиняемый полностью признал вину. «Военный суд пришел к выводу о необходимости назначения мужчине наказания в виде лишения свободы», — говорится в публикации.