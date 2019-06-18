В Новочеркасске осудили военного, который угонял и распиливал машины

Posted 18 июня 2019, 14:15
Published 18 июня 2019, 14:15
Modified 24 декабря, 18:15
Updated 24 декабря, 18:15
В сентябре 2018 года военный угнал с автостоянки воинской части ВАЗ-2107, а на следующий день распилил его вместе со знакомым, который не знал о преступлении. Детали автомобиля злоумышленник сдал на металлолом.
Через некоторое время военнослужащий при помощи эвакуатора забрал с этой же автостоянки ВАЗ-2106 и отдал его в пункт заготовки утилизации. После этого завели уголовное дело, на суде обвиняемый полностью признал вину. «Военный суд пришел к выводу о необходимости назначения мужчине наказания в виде лишения свободы», — говорится в публикации.
Теперь военный проведет 1,5 года в колонии-поселении. В апелляции это решение устояло.
Ранее суд в Ростове приговорил к длительным срокам лишения свободы участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир».