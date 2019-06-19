Хранящую лекарства в самых неожиданных местах аптеку наказали под Ростовом

Posted 19 июня 2019, 09:15
Published 19 июня 2019, 09:15
Modified 11 сентября 2022, 14:54
Updated 11 сентября 2022, 14:54
Компания «Основа Фарм» попалась на нарушениях при хранении лекарств в аптеке, которые подлежат предметно-количественному учету. От компании потребовали устранить нарушения, после чего была проведена внеплановая проверка.
«Оказалось, что пользующиеся популярностью среди наркоманов препараты находились в неожиданных местах. В шкаф с одеждой поместились 849 упаковок лекарств», — сказано в сообщении.
Хранились лекарства также на полу, в ящиках тумбочки письменного стола, и в ящиках кассы. Юридическое лицо привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 140 тысяч рублей.
Ранее в Ростовской области по решению суда приостановили работу 27 аптек, которые допустили нарушения в работе.