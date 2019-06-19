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Posted 19 июня 2019, 09:15

Published 19 июня 2019, 09:15

Modified 11 сентября 2022, 14:54

Updated 11 сентября 2022, 14:54

Хранящую лекарства в самых неожиданных местах аптеку наказали под Ростовом

19 июня 2019, 09:15
В Ростовской области наказали аптеку, которая хранила лекарства в самых неожиданных местах, сообщает территориальный орган Росздравнадзора по региону.

Компания «Основа Фарм» попалась на нарушениях при хранении лекарств в аптеке, которые подлежат предметно-количественному учету. От компании потребовали устранить нарушения, после чего была проведена внеплановая проверка.

«Оказалось, что пользующиеся популярностью среди наркоманов препараты находились в неожиданных местах. В шкаф с одеждой поместились 849 упаковок лекарств», — сказано в сообщении.

Хранились лекарства также на полу, в ящиках тумбочки письменного стола, и в ящиках кассы. Юридическое лицо привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 140 тысяч рублей.

Ранее в Ростовской области по решению суда приостановили работу 27 аптек, которые допустили нарушения в работе.

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