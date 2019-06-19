Имущество «Капиталбанка» в Ростовской области ушло с молотка за 43 млн рублей

В общей сложности на торги выставлялись три лота, которые были реализованы за 42,7 миллиона рублей. Самым дорогим из них являлось нежилое помещение в Ростове-на-Дону, расположенное по улице Нансена. Его площадь составляла 907,6 «квадратов», и оно было продано индивидуальному предпринимателю за 38,2 миллиона рублей.