Превратившийся в болото фонтан на Западном возмутил ростовчан

В ответ на это сообщение пользователи соцсети привели в пример еще несколько мест в Ростове, требующих ухода городских служб. «Еще больший бардак в этом году впервые увидели в некогда чистой Кумженской роще, на аллее, ведущей к Мемориалу погибшим воинам. Там вокруг каждой урны на земле были мусорные завалы в несколько раз больше самой урны. Около 60 клещей сняли с обработанной собаки и полное впечатление, что ухоженная роща превратилась в дикие дебри. В этом году в разных районах что-то жуткое творится, как будто, дворники разом уволились», — написала одна из жительниц города.