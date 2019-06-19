Превратившийся в болото фонтан на Западном возмутил ростовчан

Posted 19 июня 2019, 08:52
Published 19 июня 2019, 08:52
Modified 17 сентября 2022, 16:08
Updated 17 сентября 2022, 16:08
По словам местных жителей, вода в фонтане давно зацвела и превратилась в настоящее болото. «Я такого болота уже давно не видела! Зато табличек, что ходить по бортам нельзя, через каждые два метра. Это чудо по выходным включают, и эта жижа разбрызгивается везде! Там фотографируют свадьбы. Я даже представить боюсь, какого цвета потом платье невесты! Неужели вам сложно почистить и привести этот несчастный фонтан в божеский вид?» — возмущается автор сообщения.
В ответ на это сообщение пользователи соцсети привели в пример еще несколько мест в Ростове, требующих ухода городских служб. «Еще больший бардак в этом году впервые увидели в некогда чистой Кумженской роще, на аллее, ведущей к Мемориалу погибшим воинам. Там вокруг каждой урны на земле были мусорные завалы в несколько раз больше самой урны. Около 60 клещей сняли с обработанной собаки и полное впечатление, что ухоженная роща превратилась в дикие дебри. В этом году в разных районах что-то жуткое творится, как будто, дворники разом уволились», — написала одна из жительниц города.
Другие комментаторы и вовсе напомнили, что многие дома этим летом остались без горячего водоснабжения: «Пусть сначала воду горячую дадут, второй месяц пошел», — написал еще один комментатор.