rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 июня 2019, 08:52

Published 19 июня 2019, 08:52

Modified 17 сентября 2022, 16:08

Updated 17 сентября 2022, 16:08

Превратившийся в болото фонтан на Западном возмутил ростовчан

19 июня 2019, 08:52
Сюжет
Новости Ростова
Жители Западного жилого массива в Ростове-на-Дону возмущены состоянием фонтана в сквере «Аллея роз», расположенном на проспекте Коммунистический, информация опубликована в социальных сетях.

По словам местных жителей, вода в фонтане давно зацвела и превратилась в настоящее болото. «Я такого болота уже давно не видела! Зато табличек, что ходить по бортам нельзя, через каждые два метра. Это чудо по выходным включают, и эта жижа разбрызгивается везде! Там фотографируют свадьбы. Я даже представить боюсь, какого цвета потом платье невесты! Неужели вам сложно почистить и привести этот несчастный фонтан в божеский вид?» — возмущается автор сообщения.

В ответ на это сообщение пользователи соцсети привели в пример еще несколько мест в Ростове, требующих ухода городских служб. «Еще больший бардак в этом году впервые увидели в некогда чистой Кумженской роще, на аллее, ведущей к Мемориалу погибшим воинам. Там вокруг каждой урны на земле были мусорные завалы в несколько раз больше самой урны. Около 60 клещей сняли с обработанной собаки и полное впечатление, что ухоженная роща превратилась в дикие дебри. В этом году в разных районах что-то жуткое творится, как будто, дворники разом уволились», — написала одна из жительниц города.

Другие комментаторы и вовсе напомнили, что многие дома этим летом остались без горячего водоснабжения: «Пусть сначала воду горячую дадут, второй месяц пошел», — написал еще один комментатор.

Напомним, что в ко Дню России в Новочеркасске после ремонта открыли Центральный городской фонтан.

Материалы по теме
В Таганроге на Чехова забил очередной коммунальный фонтан
#Новости Ростова#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика