Селекционная станция под Ростовом вместо научных исследований устроила свалку

В Багаевском районе была проведена проверка, в ходе которой выяснили, что целью филиала ФГБНУ «Бирючекутская ОСОС ФНЦО» является проведение научных исследований. Это необходимо для сохранения в живом виде, развития, изучения и рационального использования ресурсов в области овощеводства. Для этого филиал занимается производством семян сортов и гибридов овощных, бахчевых, цветочных культур.