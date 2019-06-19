Селекционная станция под Ростовом вместо научных исследований устроила свалку

Posted 19 июня 2019, 05:45
Published 19 июня 2019, 05:45
Modified 11 сентября 2022, 14:54
Updated 11 сентября 2022, 14:54
В Багаевском районе была проведена проверка, в ходе которой выяснили, что целью филиала ФГБНУ «Бирючекутская ОСОС ФНЦО» является проведение научных исследований. Это необходимо для сохранения в живом виде, развития, изучения и рационального использования ресурсов в области овощеводства. Для этого филиал занимается производством семян сортов и гибридов овощных, бахчевых, цветочных культур.
В ходе проверочных мероприятий было установлено, что находящийся в пользовании филиала земельный участок в поселке Ясный используется не по назначению. Площадь территории составляет 900 гектаров.
«На участке оказалась свалка твердых бытовых отходов. Также здесь допустили розлив горюче-смазочных материалов на почву», — рассказали в прокуратуре.
В результате завели дела об административных правонарушениях. Юридическое лицо оштрафовали на 100 тысяч рублей, директора — на 20 тысяч рублей.