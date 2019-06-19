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Posted 19 июня 2019, 11:00

Published 19 июня 2019, 11:00

Modified 1 октября 2024, 14:26

Updated 1 октября 2024, 14:26

В Ростове поставят 600 евроконтейнеров для сбора мусора

19 июня 2019, 11:00
Сюжет
Мусорная реформа на Дону
В Ростове-на-Дону в течение лета появятся 600 евроконтейнеров для сбора пластика, а также тары для макулатуры, рассказали в городской администрации.

Эта информация прозвучала на расширенном заседании Ассоциации работодателей, где обсудили переход на новую систему обращения с отходами.

«В данный момент город находится на стадии адаптации, но есть понимание, куда двигаться. Основной задачей является строительство до 2020 года мусороперерабатывающего завода», — рассказал исполняющий обязанности главы администрации города Алексей Логвиненко.

Он добавил, что необходимо научить людей культуре раздельного сбора мусора. По его словам, проблему с мусором нужно решать совместно.В данный момент тариф на коммунальную услугу составляет 446,8 рубля за один кубометр.

Что касается мусороперерабатывающего предприятия, то его возведут в Мясниковском районе. Все отходы будут проходить обязательную обработку на сортировочных линиях, чтобы максимально извлечь из мусора полезные фракции.

#Общество#Мусорная реформа на Дону#Новости
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