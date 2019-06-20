Около 2 млрд руб вложит Сбербанк в строительство ЖК «Левенцовка парк» в Ростове

«Проект гарантирует абсолютную безопасность и прозрачность сделок, так как все покупки будут проходить по новым правилам с использованием эскроу-счетов. В этом месяце мы открыли продажи в двух корпусах жилого комплекса, общая площадь которых составит около 50 тысяч квадратных метров, более тысячи из которых — нежилые помещения. И это только начало реализации нашего масштабного проекта с общей жилой площадью более 200 тысяч квадратных метров», — подчеркнул генеральный директор «СЗ ККПД-Инвест» (входит в ГК «ИНТЕКО»)Алексей Сидоров.