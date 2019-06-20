Около 2 млрд руб вложит Сбербанк в строительство ЖК «Левенцовка парк» в Ростове

Posted 20 июня 2019, 11:48
Published 20 июня 2019, 11:48
Modified 17 сентября 2022, 16:10
Updated 17 сентября 2022, 16:10
Заключенная сделка стала крупнейшей финансовой операцией с привлечением эскроу-счетов. Банк оформляет эскроу-счет для каждого участника долевого строительства, при этом внесенные дольщиком средства блокируются до завершения работ. Получить деньги подрядчик может только после ввода дома в эксплуатацию и оформления первого права собственности, что защищает права и интересы участников долевого строительства.
При этом Сбербанк предлагает схему, выгодную обеим сторонам. Так, при использовании эскроу-счетов процентная ставка по кредиту напрямую зависит от объема средств на счетах и является средневзвешенной. При этом на фазе инвестиций банк готов дать застройщику рассрочку по оплате процентов. У Сбербанка работают несколько программ по кредитованию строительных компаний, финансово-кредитная организация готова предоставить профессиональные услуги застройщикам.
«ЖК „Левенцовка парк“ — это пример комплексного жилищного строительства, когда проект включает широкий спектр объектов социальной инфраструктуры. Эта сделка — начало партнерских отношений между ПАО Сбербанк и Ростовским дивизионом ГК „ИНТЕКО“. Сотрудничество предполагает финансирование строительства более чем 30 многоквартирных домов в ближайшие три года», — прокомментировала и. о. управляющего Ростовским отделением ПАО Сбербанк Руслан Салимов.
Продажи квартир в 8-м микрорайоне ЖК «Левенцовка парк» уже стартовали, при этом дольщики могут приобрести жилье по новым стандартам 214-ФЗ, предусматривающим использование эскроу-счетов. В микрорайоне помимо жилых домов возведут всю необходимую для комфортного проживания инфраструктуру, включая коммунальные и социальные объекты.
«Проект гарантирует абсолютную безопасность и прозрачность сделок, так как все покупки будут проходить по новым правилам с использованием эскроу-счетов. В этом месяце мы открыли продажи в двух корпусах жилого комплекса, общая площадь которых составит около 50 тысяч квадратных метров, более тысячи из которых — нежилые помещения. И это только начало реализации нашего масштабного проекта с общей жилой площадью более 200 тысяч квадратных метров», — подчеркнул генеральный директор «СЗ ККПД-Инвест» (входит в ГК «ИНТЕКО»)Алексей Сидоров.