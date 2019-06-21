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Posted 21 июня 2019, 14:00

Published 21 июня 2019, 14:00

Modified 17 сентября 2022, 16:10

Updated 17 сентября 2022, 16:10

Власти Ростова заставят инвестора достроить рынок «Темерник»

21 июня 2019, 14:00
Сюжет
Эксклюзив
В Ростове на «Темернике» должны появиться новые торговые площадки, чтобы расширить границы рынка и дать новые места продавцам, рассказала директор департамента имущественно-земельных отношений Елена Серова.

Напомним, что иск к ООО «Темерник» представители администрации подали еще в мае 2018 года, но Арбитражный суд Ростовской области решил оставить землю за ООО «Темерник». В октябре того же года Пятнадцатый арбитражный суд Ростова также отказал ДИЗО в удовлетворении апелляционной жалобы — решение первой инстанции оставили неизменным. Основной причиной для судебного иска стало нарушение договора аренды и неосвоение участка.

Как рассказала Елена Серова во время пресс-конференции, речь идет не о территории действующего рынка, а о пустом участке площадью 1,6 гектара, который расположен рядом с ним.

«С 2003 года мы не видим освоение территории, стройка на этом участке не ведется. На существующей площадке продавцам уже становится тесно. После пожара людям некуда было идти, и если бы объект вовремя достроили, то предприниматели перешли туда. Сейчас участок пустой, строительства там нет, кроме временных объектов, хотя площадь позволяет построить еще один хороший рынок. Мы пытались решить ситуацию в досудебном порядке, но этого не вышло», — рассказала Серова.

По ее словам, цель властей — не забрать у инвестора участок, а завершить строительство и дать городу тот объект, который необходим. «Также нам важно, чтобы это было все законно, а не просто самовольно возведенные объекты, ведь, в первую очередь, это вопрос безопасности» — подчеркнула спикер.

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#Экономика#Эксклюзив#Новости
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