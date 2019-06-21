Власти Ростова заставят инвестора достроить рынок «Темерник»

«С 2003 года мы не видим освоение территории, стройка на этом участке не ведется. На существующей площадке продавцам уже становится тесно. После пожара людям некуда было идти, и если бы объект вовремя достроили, то предприниматели перешли туда. Сейчас участок пустой, строительства там нет, кроме временных объектов, хотя площадь позволяет построить еще один хороший рынок. Мы пытались решить ситуацию в досудебном порядке, но этого не вышло», — рассказала Серова.