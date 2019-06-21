За три года 2 тысячи смертей: в Ростове чаще всего в ДТП виноваты сами пешеходы

В Ростовской области за текущий год произошло 1100 дорожно-транспортных происшествий, из них 130 аварий — по вине пешеходов. Начиная с 2016 года, как показывает статистика, эта ситуация не меняется. За последние 3,5 года в регионе в авариях погибли более двух тысяч человек. В большинстве ДТП виноваты сами пешеходы.

О том, как исправить ситуацию, уменьшить количество аварий и смертей на дорогах, рассказали RostovGazeta эксперты. Тысячи смертей За последние 3,5 года в регионе погибли в авариях 2017 человек, травмированы 18223 человека. Страшные цифры, однако в текущем году ситуация, к счастью, позитивная. Согласно данным ГИБДД, в 2019 году уменьшилось число ДТП в сравнении с прошлым годом. Проводимые профилактические мероприятия дают результаты. Однако из года в год по числу причин аварий лидируют пешеходы, которые упорно продолжают игнорировать правила дорожного движения. В 2016 году в Ростовской области было зарегистрировано 4979 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 712 человек погибли и 6108 получили травмы. В сравнении с 2015 годом снижение по количеству аварий и числу раненых в них людей составило 5% и 7,2% соответственно, по числу погибших отмечен рост на 5,3%, передают страшную статистику сотрудники пресс-службы ГИБДД по Ростовской области. «Основными причинами совершения аварий являются несоблюдение ПДД как водителями транспортных средств в части выезда на полосу встречного движения (242), нарушения правил проезда пешеходного перехода (331), несоблюдения требований сигналов светофора (133), превышения установленной скорости движения (554), управление транспортными средствами с признаками опьянения (386), так и несоблюдение ПДД пешеходами (678)», — отметили в ГИБДД. В 2017 году в Ростовской области зарегистрировано 4626 аварий, при которых 598 человек погибли и 5838 получили травмы. В сравнении с 2016 годом снижение по количеству ДТП составило 7,1%, по числу погибших — 16%, по числу раненых — 4,4%. В 2018 году на территории Ростовской области зарегистрировано 3925 аварий, при которых 554 человека погибли и 4860 получили травмы. В сравнении с 2017 годом снижение по количеству ДТП составило 15,2%, по числу погибших — 7,4%, по числу раненых — 16,8%. За пять месяцев текущего года в регионе зарегистрировано 1100 аварий, в которых 153 человека погибли и 1417 получили травмы. В сравнении с аналогичным периодом 2018 года снижение по количеству ДТП составило 21,7%, по числу погибших — 16,4%, по числу раненых — 16,3%. Внимание, дети! Снижение основных показателей аварийности в этом году достигнуто благодаря комплексной профилактической работе, отмечают в областном ГИБДД. «В соответствии с анализом аварийности Управлением ГИБДД принимаются необходимые меры, направленные на предупреждение нарушений ПДД РФ, которые становятся причиной автоаварий. В текущем году организовано и проведено 27 оперативно-профилактических мероприятий по отработке отдельных видов нарушений ПДД РФ, в том числе такие как: ОПО „Безопасная дорога“, „Нетрезвый водитель“, „Левая полоса“, „Чистый номер“, „Тонировка“, „Мотоциклист“, „Внимание дети!“, „Опасный груз“, „Декадник безопасности дорожного движения“ (4 этапа). В рамках проводимых мероприятий к административной ответственности за различные нарушения в области безопасности дорожного движения привлечены более 100 тысяч человек», — рассказали в ведомстве. За пять месяцев текущего года сотрудниками подразделений Госавтоинспекции Ростовской области возбуждено более 1 миллиона административных материалов. Пресечен 3841 факт управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения и управления ТС водителями, отказавшимися от медицинского освидетельствования. Пресечено 22574 нарушения ПДД пешеходами. За непредоставление преимущества пешеходам к административной ответственности привлечен 15241 водитель. В автоматическом режиме всего по статье 12.9 КоАП РФ (превышение скоростного режима), 12.16.ч.4 КоАП РФ (несоблюдение требований предписанных дорожными знаками и разметкой), 12.17.ч.1.1 КоАП РФ (движение по полосе общественного транспорта) вынесено 845 тысяч 522 постановления об административных правонарушениях. Экзамен для пешехода Некоторые депутаты выступают с инициативами проводить экзамены для пешеходов для того, чтобы снизить число аварий. «Справедливо будет отметить, что последние несколько лет мы наблюдаем тенденцию неуклонного увеличения темпов дорожного строительства и улучшения качества дорожной инфраструктуры. С одной стороны, это не может не радовать, но с другой, к огромному сожалению, количество ДТП остается высоким. Откроем статистику, и видим: ключевая причина — несоблюдение ПДД. Дошло до того, что некоторые депутаты выступали с инициативами проводить экзамены для пешеходов. Конечно, это лишнее, но вот родителей, которые не учат детей правилам дорожного движения, демонстрируют пренебрежение этими правилами, я бы штрафовал. Инспекторы ГИБДД не могут стоять на каждом перекрестке, поэтому нужно, чтобы все общество в целом выступало сдерживающим фактором. Чтобы перейти дорогу на красный свет или сесть за руль нетрезвым было стыдно», — комментирует ситуацию член комитета Государственной Думы по транспорту и строительству Виктор Дерябкин. Руководитель рабочей группы по безопасности дорожного движения при Комитете по строительству ЗС РО, координатор федерального партийного проекта «Единой России» «Безопасные дороги» в Ростовской области Владимир Окунев считает, что усиление контроля над дорожными организациями, с которыми заключены государственные и муниципальные контракты по содержанию автомобильных дорог, поможет улучшить статистику по ДТП в регионе. «Одной из задач партийного проекта „Безопасные дороги“ является формирование культуры ответственного вождения автотранспортного средства, но не менее важно прививать культуру безопасного поведения на дорогах самим пешеходам, которые являются такими же ответственными участниками дорожного движения, как и водители. С этой целью мы постоянно мониторим ситуацию на дорогах Ростовской области, выявляя ключевые факторы, влияющие на безопасность дорожного движения. Могу с полной уверенностью сказать, что одним из таких значимых объективных факторов является состояние самой автомобильной дороги — насколько она соответствует всем нормативным требованиям», — отметил Окунев. В пятницу на заседании регионального Общественного совета федерального партпроекта в Азове, было принято решение усилить партийный контроль над дорожными организациями, с которыми заключены государственные и муниципальные контракты по содержанию автомобильных дорог, а также привлечь к этой проблеме внимание общественности. Чтобы добиться снижения аварийности на донских дорогах, нужен комплексный подход, добавил спикер. «Мы привыкли всегда винить водителей в ДТП. Отвлёкся, нарушил, не увидел. Но мы забываем о том, что пешеход — такой же равноправный участник дорожного движения. И, как видно по статистике, чаще бывает не прав. Уверенность в своих правах пешеходов, к сожалению, приводит к необратимым последствиям. Для того, чтобы ростовчане соблюдали правила ПДД, нужно начинать им это объяснять ещё в детстве», — уверен член комитета Законодательного Собрания Ростовской области по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи Сергей Замиховский. Депутат добавил, что часто бывает в школах своего округа и знает, что в обязательную программу введены уроки по ПДД, но они проводятся не чаще раза в месяц, да и ведут их классные руководители. «Давайте приглашать на эти уроки сотрудников ДПС. Нужно больше наглядного материала. Необходимо в школах создавать специальные уголки по ПДД с наглядными иллюстрациями. А социальная реклама? Есть, но её мало. Я говорю не только про баннеры и билборды, которые хаотично разбросаны по городу. Это и телевидение, и радио. Не уверен, что только увеличение штрафов побудит пешеходов к соблюдению ПДД. Это должно идти изнутри, это нужно осознавать взрослым и внушать своим детям. Нужно испугаться за свою жизнь и спасти ее. Всё в наших руках», — сказал Замиховский.