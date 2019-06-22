rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 июня 2019, 18:28

Published 22 июня 2019, 18:28

Modified 11 сентября 2022, 14:56

Updated 11 сентября 2022, 14:56

Отключения света затронут множество улиц в Ростове

22 июня 2019, 18:28
В Ростове-на-Дону в течение нескольких дней будут отключать электричество из-за технических работ, сообщает «Донэнерго».

В понедельник обесточат улицы Татарская, Дербенская, 1-я Киргизская, 2-я Киргизская, Содружества, Петрозаводская, Мадояна. Также электричества не будет в переулках Араратский, Волочаевский, Ильменский.

Во вторник без света останутся улицы Вятская, Штахановского, Кржижановского, Герцена, Якуба Колоса, Гельца, Шатурская, Солидарности, Детская, в переулке Боковский, Рационализаторский.

В среду ограничения будут действовать на улицах Белорусская, Костромская, Фучика, Татарская, Касторная, Дербенская, 1-я Киргизская, 2-я Киргизская, Славинская. Это также коснется переулков Ильменский, Волочаевский, Мезенский.

В четверг обесточат улицы Славинская, Татарская, Касторная, 1-я Киргизская, 2-я Киргизская. В пятницу света не будет по улице Серафимовича, в переулке Островского и на проспекте Буденновский.

Материалы по теме
Массовые отключения света пройдут в Ростове в начале летаУлицы Благодатная и Волгодонская останутся в Ростове без света
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика