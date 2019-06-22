Отключения света затронут множество улиц в Ростове

Posted 22 июня 2019, 18:28
Published 22 июня 2019, 18:28
Modified 11 сентября 2022, 14:56
Updated 11 сентября 2022, 14:56
В понедельник обесточат улицы Татарская, Дербенская, 1-я Киргизская, 2-я Киргизская, Содружества, Петрозаводская, Мадояна. Также электричества не будет в переулках Араратский, Волочаевский, Ильменский.
Во вторник без света останутся улицы Вятская, Штахановского, Кржижановского, Герцена, Якуба Колоса, Гельца, Шатурская, Солидарности, Детская, в переулке Боковский, Рационализаторский.
В среду ограничения будут действовать на улицах Белорусская, Костромская, Фучика, Татарская, Касторная, Дербенская, 1-я Киргизская, 2-я Киргизская, Славинская. Это также коснется переулков Ильменский, Волочаевский, Мезенский.
В четверг обесточат улицы Славинская, Татарская, Касторная, 1-я Киргизская, 2-я Киргизская. В пятницу света не будет по улице Серафимовича, в переулке Островского и на проспекте Буденновский.