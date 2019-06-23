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Posted 23 июня 2019, 07:35

Published 23 июня 2019, 07:35

Modified 1 октября, 14:02

Updated 1 октября, 14:02

Глубокая яма образовалась на дороге в Ростове

23 июня 2019, 07:35
В Ростове-на-Дону на улице Красноармейской на проезжей части образовалась яма, сообщили водители в соцсети «ВКонтакте».

Автор публикации добавил фото, на котором показал повреждение дороги. На асфальтовом покрытии видно глубокую яму, которая находится рядом с разделительной полосой.

Пользователи в комментариях написали, что водителям следует быть аккуратными. Некоторые начали шутить по этому поводу, написав, что яму прорыли кроты.

Ранее в Ростове на улице Содружества в глубокой яме на дороге застрял легковой автомобиль. До этого на пересечении проспекта Ворошиловский и улицы Станилавского провалился асфальт.

Кроме того, жители Таганрога жаловались на дорожных рабочих, которые ремонтировали дороги обычной землей.

#Общество#Новости
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