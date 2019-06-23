Глубокая яма образовалась на дороге в Ростове

Posted 23 июня 2019, 07:35
Published 23 июня 2019, 07:35
Modified 1 октября, 14:02
Updated 1 октября, 14:02
Автор публикации добавил фото, на котором показал повреждение дороги. На асфальтовом покрытии видно глубокую яму, которая находится рядом с разделительной полосой.
Пользователи в комментариях написали, что водителям следует быть аккуратными. Некоторые начали шутить по этому поводу, написав, что яму прорыли кроты.
Ранее в Ростове на улице Содружества в глубокой яме на дороге застрял легковой автомобиль. До этого на пересечении проспекта Ворошиловский и улицы Станилавского провалился асфальт.
Кроме того, жители Таганрога жаловались на дорожных рабочих, которые ремонтировали дороги обычной землей.