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Posted 24 июня 2019, 07:06

Published 24 июня 2019, 07:06

Modified 1 октября, 14:41

Updated 1 октября, 14:41

Контрафактные сигареты для Ростовской области производит Донбасс

24 июня 2019, 07:06
ДНР И ЛНР производят контрафактные сигареты для Ростовской области, сообщила региональная Торгово-промышленная палата.

По данным ведомства, один из заводов по производству поддельных табачных изделий расположен в Дебальцево, именно оттуда в Ростовскую область поступают сотни тысяч пачек контрафакта. Контрафактные сигареты везут в регион личным транспортом и тайно, обходя таможенные посты.

Факт перевозки нелегального табака из ДНР и ЛНР в последние годы значительно вырос, при этом продукция нелегальных фабрик составляет треть всего нелегального оборота сигарет в Ростовской области.

Напомним, каждая третья пачка сигарет в Ростовской области является контрафактной.

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