Контрафактные сигареты для Ростовской области производит Донбасс

Posted 24 июня 2019, 07:06
Published 24 июня 2019, 07:06
Modified 1 октября, 14:41
Updated 1 октября, 14:41
По данным ведомства, один из заводов по производству поддельных табачных изделий расположен в Дебальцево, именно оттуда в Ростовскую область поступают сотни тысяч пачек контрафакта. Контрафактные сигареты везут в регион личным транспортом и тайно, обходя таможенные посты.
Факт перевозки нелегального табака из ДНР и ЛНР в последние годы значительно вырос, при этом продукция нелегальных фабрик составляет треть всего нелегального оборота сигарет в Ростовской области.