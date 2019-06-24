Контрафактные сигареты для Ростовской области производит Донбасс

По данным ведомства, один из заводов по производству поддельных табачных изделий расположен в Дебальцево, именно оттуда в Ростовскую область поступают сотни тысяч пачек контрафакта. Контрафактные сигареты везут в регион личным транспортом и тайно, обходя таможенные посты.