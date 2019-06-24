Лаванда и чистый пляж: фоторепортаж из самой красивой деревни Ростовской области

«Я сейчас стоял и думал, чем сильна наша Старозолотовка. И это мысль мне пришла сейчас: это то место, с которого Дон берет свою полную силу, начинает течь вниз к Ростову и Азову. Здесь в него впадает Северский Донец, с этой точки Дон становится самым сильным. Вся сила донского казачества, вся сила нашей России соединяется и течет вниз, к югу», — сказал он на награждении деревни.