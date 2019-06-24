Лаванда и чистый пляж: фоторепортаж из самой красивой деревни Ростовской области

Posted 24 июня 2019, 18:25
Published 24 июня 2019, 18:25
Modified 1 октября, 14:56
Updated 1 октября, 14:56
Куда вступили
В 2018 году во время визита губернатора области Василия Голубева и его делегации во Францию было предложено включить Старозолотовку в список самых красивых деревень, тогда было подписано предварительное соглашение.
«В 1982 году была создана ассоциация самых красивых деревень Франции, и их пример оказался в хорошем смысле заразительным. Стали создаваться по всему миру ассоциации, которые были адресованы живым деревням, городкам и селам. Они хотели создать дополнительные рабочие места, используя то наследие, которое у них есть: архитектурное, природное, гастрономическое, нематериальное», — рассказал президент Ассоциации самых красивых деревень и городков России Александр Мерзлов. Он сообщил, что подобное российское объединение появилось в 2014 году. Таким образом, вступая в российскую ассоциацию, городок или деревня получает бренд самых красивых деревень мира.
Старозолотовка — 12 деревня России, которая вошла в эту ассоциацию. «У нас есть четыре деревни в Архангельской области, одна в Ярославской области, одна в Карелии, несколько вокруг Байкала. Вскоре, 30 числа, мы будем принимать деревню в Иркутской области», — уточнил Мерзлов. По его словам, от Ростовской области есть еще заявки, они еще рассматриваются.
«Мы принимаем в ассоциацию пять лет, потом будет реэкспертиза. Учитываем около 30 критериев. Есть общие для всех ассоциаций: исключительное природное и культурное наследие и воля жителей. Есть еще уточняющие критерии: экологические, гастрономические, туристическая навигация, места размещения, поддержка региональной администрации», — пояснил президент.
Золотовка
Старозолотовский располагается в Константиновском районе, на берегу Дона. На въезде в деревню цветет поле лаванды, в самом хуторе — обустроен пляж. Всего в деревне около 20 домов, половина из них — дачи.
Кроме этого, в деревне есть музей, в который входят декорации из сериала «Тихий Дон». Это курени, жилища казаков, и небольшое хозяйство: виноградники, огород, лодка.
«Я читал книгу и смотрел фильм. И для меня было очень трогательно это видеть на месте, для меня это — история казачества. Пейзаж — это один из важных критериев. И здесь донская долина хорошо вписывалась, сама деревня тоже оказалась очень красивой. Гостеприимство тоже важно, а гостеприимство, которое сочетается с виноделием, с «Красностопом золотовским — это большой плюс», — рассказал президент французской ассоциации Тайга-Европа, международный эксперт Самых красивых деревень и городков мира Жак Рагон.
В Старозолотовке уже 20 лет живет миллионер Али Узденов, который выкупил и восстановил часть старых домов. В деревне Узденов является председателем попечительского совета эколого-культурного просветительского центра Старозоловского.
«Я сейчас стоял и думал, чем сильна наша Старозолотовка. И это мысль мне пришла сейчас: это то место, с которого Дон берет свою полную силу, начинает течь вниз к Ростову и Азову. Здесь в него впадает Северский Донец, с этой точки Дон становится самым сильным. Вся сила донского казачества, вся сила нашей России соединяется и течет вниз, к югу», — сказал он на награждении деревни.