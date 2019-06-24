Ростовский блогер Авакян похудел на 10 килограммов за время голодовки в СИЗО

Posted 24 июня 2019, 06:34
Published 24 июня 2019, 06:34
Modified 24 декабря 2024, 18:23
Updated 24 декабря 2024, 18:23
Адвокат рассказал, что у него была встреча с подзащитным, который похудел более чем на 10 килограммов. По его словам, он продолжает отказываться от еды.
«Авакяна держат в тесной камере, где стоит двухъярусная кровать. Вместе с ним сидит еще один человек. В помещении плохая вентиляция, не обеспечена приватность санузла», — рассказал Надеин.
Он добавил, что такие условиях содержания можно приравнять к пытке. Напомним, Авакяну вменяют вымогательство 200 тысяч рублей у сотрудников полиции из Аксая, сам он вину отрицает.
На воле блогер снимал видео о нарушениях ПДД со стороны сотрудников полиции.